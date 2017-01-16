المقاومة تسيطر على مواقع عسكرية جديدة شرق صنعاء

تتواصل انتصارات المقاومة والجيش الوطني اليمني، منذ مطلع الشهر الجاري، في معاركها ضد مليشيا الانقلاب وقوات المخلوع صالح، وتدور في هذه الأثناء معارك ساخنة شرقي العاصمة صنعاء، سيطر المقاومون خلالها على مواقع عسكرية مهمة، بينما لا تزال المعارك دائرة، بحسب مصدر ميداني في المقاومة الشعبية.

ونقلت الأناضول، الاثنين، عن مصدر لم تسمّه، قوله: إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررت جبال باذين، وتلال التوجيه والشهداء ورشح، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح، في مديرية نهم شرقي صنعاء".

وأضاف أن"المعركة بين الطرفين ما زالت مستمرة حتى الآن" (11.18 ت.غ)، مشيراً إلى "سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، غير أنه لا توجد إحصائية دقيقة حول ذلك؛ لاستمرار المواجهات".

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وقبل أسبوعين، أفاد عبد الله الشندقي، الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، أن "قرابة 75% من المواقع المهمة في مديرية نهم باتت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة".

ومنذ أكثر من عام تدور اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة ثانية، في هذه المديرية الجبلية التي تبلغ مساحتها أكثر من 1800 كم مربع.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين؛ بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلاً عن وقوع العديد من المقاتلين في قائمة الأسر من طرفي الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني، أي 80% من السكان، بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 36 ألفاً آخرين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.