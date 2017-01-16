وزير يمني: لدينا نفط يعادل إنتاج 30 عاماً ماضية

كشف سيف الشريف، وزير النفط والمعادن اليمني، الاثنين، النقاب عن أن حقول صافر النفطية (شمال شرق اليمن)، تحتوي احتياطيات جديدة تفوق ما تم إنتاجه خلال الـ30 عاماً الماضية منذ بداية الإنتاج.

جاءت تصريحات الشريف خلال اجتماع عقد في مدينة مأرب (غرب)، وضم قيادات شركة صافر ومصافي مأرب ودائرة صافر للغاز، بهدف مناقشة خطة الشركة لإعادة الإنتاج والتصدير للنفط والغاز المسال، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

واستعرض الوزير اليمني جهود الحكومة المبذولة من طرف الوزارة، لإعادة تشغيل كل القطاعات النفطية العاملة باليمن في القريب العاجل، بعد إعادة التشغيل والإنتاج والتصدير من حقول المسيلة (جنوب شرق).

ودعا الشريف الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز، مؤكداً أن "الاحتياطات في قطاع الطاقة ستكون عاملاً محفزاً لكبرى الشركات العالمية للاستثمار في اليمن".

وأكد أن "الشركة تمضي في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة لاستثمار هذا النوع من الاحتياطيات، نظراً للحاجة إلى استغلال الفرص في المضمار الاستكشافي بما يعزز الاستثمار"، مشدداً على أن "اليمن تبحث عن شركاء استراتيجيين".

يذكر أن صناعة إنتاج الطاقة في اليمن تضررت خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة الانقلاب الذي قام به الحوثيون على السلطة الشرعية في البلاد في العام 2014.

وحتى عام 2012، بلغ إنتاج النفط الخام في اليمن قرابة 200 ألف برميل يومياً.