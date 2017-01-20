أنباء عن مقتل صهر الحوثي بغارة للتحالف قرب صنعاء

تحدثت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية عن مقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي، الخميس، بغارة للتحالف العربي قرب صنعاء، في حين أشارت مواقع محلية يمنية إلى أن القتيل هو صهر زعيم المليشيا، عبد الملك الحوثي.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء، عبد الله الشندقي، قوله: "إن مقاتلات التحالف تمكّنت، مساء الخميس، من تدمير دوريتين عسكريتين وسيارة جيب في منطقة (سد ردماده)، بمديرية نهم، بعد استهدافها بعدد من الصواريخ".

وأضاف في بيان أن "الأنباء أكدت مقتل القيادي الميداني الحوثي، خالد المداني، الذي كان على متن إحدى تلك السيارات التي استهدفتها مقاتلات التحالف".

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وذكرت مواقع يمنية محلية أن القيادي الميداني هو صهر لزعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي.

وفي سياق المعارك، قال الشندقي، إن الجيش الوطني والمقاومة تمكّنا من تحرير تلتين جديدتين شمال وغرب جبل حلبان، في طريق التقدم نحو العاصمة صنعاء.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لمنع سيطرة الانقلابيين على كامل البلاد، بعد بسط نفوذهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.