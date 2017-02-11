الرئيس اليمني: الجيش عازم على فرض السيطرة في كامل البلاد

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عشيّة حلول الذكرى السادسة لثورة الحادي عشر من فبراير، أن الجيش الوطني اليمني لن يتوقّف حتى ينجز مهمة استعادة الدولة، وفرض سلطانها على كل تراب الوطن.

ودعا الرئيس هادي في كلمة له، نقلتها وكالة الأنباء السعودية، السبت، مَن وصفهم بـ "المغرَّر بهم للتوقّف عن السير وراء قيادات مأزومة مسكونة بالحقد ومملوءة بالكراهية، تدفع بالبلاد إلى الانتحار؛ سعياً وراء أطماع شخصية ومنافع خاصة على حساب الوطن والشعب، والتوقّف عن السير وراء المشاريع الإيرانية العابثة".

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وأضاف مخاطباً مواطنيه: إن "الجيش اليمني هو جيشكم جميعاً، وهذا الوطن هو وطنكم جميعاً، وهذا الشعب هم إخوانكم وآباؤكم وأبناؤكم، وإننا نناديكم بصدق أن تتوقّفوا عن السير في المهالك ووراء الأوهام"، مؤكّداً أن "الدولة ليست مشروع انتقام، ولا تقبل الإقصاء والاستئصال، وأنّها راعية اليمنيين جميعاً".

وشدّد على أن "الحكومة ماضية، وبكل جدّيّة، لتفعيل أجهزة الدولة التي تعرّضت للكثير من الضربات، وتعمل لتوفير الاحتياجات الأساسية لعودة الدولة في الجيش والأمن والاقتصاد والبنية التحتيّة، وتسير نحو استقرار الموارد الاقتصادية، وضمان إيصال الرواتب إلى كل موظفي الدولة، بعد أن نهبت مليشيات الحوثي وصالح كافة الاحتياطي النقدي، وكل موارد الدولة، ونعمل على ترميم ما خلّفته الحرب في كل القطاعات المدنية والعسكرية".

جاءت كلمة هادي بعد أن أحكمت القوات الحكومية اليمنية، الأربعاء، سيطرتها على مدينة المخا غربي تعز؛ بعد معارك عنيفة خاضتها على مدار 30 ساعة ضد مليشيا الحوثي-صالح في الأحياء الشمالية للمدينة، بعد نحو شهر من المعارك، حاولت خلاله المليشيات الحفاظ على مواقعها في المدينة، وصد هجوم القوات الحكومية.