الدولة المدنية في اليمن.. هل تتشكل بعد إنهاء الانقلاب؟

منذ أمدٍ بعيد واليمنيون يحلمون بدولة مدنية تسودها العدالة والمساواة بعيداً عن الفوارق التي صنعتها مراكز النفوذ السياسية والعسكرية والدينية والقبلية خلال عقود مضت على اندلاع ثورتي 26 سبتمبر/ أيلول 1962، و14 أكتوبر/ تشرين الأول 1963، اللتين حررتا الشعب اليمني من كهنوت الإمامة الطائفية العرقية شمالاً، وظلام الاحتلال البريطاني جنوباً.

هبّت رياح الحرية مع عاصفة الربيع العربي، فكان اليمنيون على موعد مع استثمار لحظة فارقة بعد أن خرجوا في 11 فبراير/شباط 2011 من مختلف المكونات إلى ساحات التغيير في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، لم يجمعهم هدفٌ كهدف إرساء دولة مدنية حديثة.

أذهل اليمنيون العالم حينها، فشعب بحوزته أكثر من 60 مليون قطعة سلاح يخرج سلمياً، ويواجه القمع والرصاص بصدور عارية، في مشهد يجسد تطلع اليمنيين للمدنية والسلام.

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- مطلب رئيس

عضو اللجنة التنظيمية العليا لثورة الشباب، فخر العزب، أوضح لـ"الخليج أونلاين" أن "الدولة المدنية جاءت مطلباً رئيساً للثورة الشبابية الشعبية التي شارك فيها كل مكونات الشعب وفئاته السياسية والاجتماعية باعتبارها الحل الذي سيعيد الاعتبار للنظام الجمهوري، ويستعيد دولة المؤسسات ودولة الشعب المتحررة من حكم العسكر".

ثمن السلمية دفعه اليمنيون عبر أكثر من 2000 قتيل و22 ألف جريح، بحسب بيانات التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن المقدم إلى الأمم المتحدة.

أمّا ثمن فبراير ودولته المدنية المنشودة، فيدفعه اليمنيون حتى الآن كفاتورة باهظة بفعل الانقلاب على الثورة والجمهورية الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالتحالف مع علي عبد الله صالح، الذي خلعته ثورة فبراير، وحطمت مشروعه في توريث الحكم لنجله أحمد، بعدما كان يدير اليمن كشركة عائلية.

ولأن الثورة كانت في طريقها الصحيح، كما يوضح العزب، فقد تعرضت لمؤامرات داخلية وخارجية، ولثورة مضادة تم تتويجها بإعلان الانقلاب الذي اصطفت في مواجهته القوى الوطنية.

مع ذلك، يثق فخر العزب في تصريحاته لـ"الخليج أونلاين" بأن "حلم بناء الدولة المدنية سيتحقق بعد القضاء على أعدائها المتمثلين بالقوى الانقلابية التي تشعر أن المشروع المدني يهدد مشاريعها المذهبية والعائلية والمناطقية، لأن مشروعها في الحكم يقوم على قاعدة المركز المقدس الذي يجب أن يظل الحكم فيه للأبد، ولكن الشعب اليمني عرف في فبراير 2011 طريقه وحدد خياراته، وقدم في سبيلها أعظم التضحيات ولا يزال".

- أبرز المعوقات

من جانبه، يرى عبد الكريم ثعيل، رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة الشبابية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أن الانقلاب ما هو إلا واحد من المعوقات التي زرعها أعداء الإنسانية والدولة المدنية في اليمن.

وأضاف: "المتأمل في معركتنا مع مليشيا وعصابات الكهنوت والاستبداد والعنصرية سيجدها كبيرة جداً ومتعددة الجبهات، فالمشروع الوطني بكل قواه ورجالاته، وفي مقدمهم شباب ثورة 11 فبراير، يواجهون إرهاباً وجهلاً ومناطقية وفساداً ومافيا عابرة للقارات، ومطامع صفوية ودولية، وكلها جبهات خطرة يتخطاها المشروع الوطني باقتدار وبتضحيات كبيرة".

وحيّا ثعيل معتقلي الثورة الذين ما زالوا خلف القضبان ظلماً، وهو "دليل آخر على عظمة شباب فبراير الذين يقدسون النظام والقانون والعدالة والقضاء، حيث يعكسون صمود ثورة فبراير وصلابتها وإنسانيتها ونبلها"، متعهداً بالعمل على تحريرهم وتكريمهم وملاحقة ومعاقبة من ظلمهم.

- خطوات متسارعة

هذه التحديات لن تقف عثرة أمام اليمنيين لتحقيق الدولة المدنية، إذ يؤكد ثعيل أنه "رغم الانقلاب فإن بناء تلك الدولة المدنية يسير على قدم وساق، مع كل منطقة تتحرر يُبنى الجيش والأمن ومختلف مؤسسات الدولة الحقيقية، ومع كل قطرة دم يضحي بها أبطال اليمن ضد مليشيا الانقلاب الكهنوتية السلالية العائلية، تُبنى لبنة من لبنات الدولة التي قامت من أجلها ثورات سبتمبر وأكتوبر وفبراير".

ويتابع ثعيل متفائلاً: "بكل تأكيد ستتحقق أهداف ثورة فبراير، وعلى رأسها دولة المؤسسات والنظام والقانون والعدالة والمساواة، فالمشروع الوطني الذي جاءت به ثورة فبراير ويرفعه الآن الرئيس هادي أصبح أقوى من قبل ست سنوات وأكثر شعبية، بل صار وثيقة وطنية يجمع عليها اليمنيون ويباركها الإقليم والعالم في مشهد غير مسبوق".

- وعي شعبي

المحلل السياسي اليمني عبد السلام محمد، اعتبر في تصريحات خاصة بـ"الخليج أونلاين"، أن "الدولة المدنية هي هدف الثوار، لن تتحقق إلا إذا استعادت الدولة أولاً مؤسساتها وصيغ نظام ديمقراطي لا مكان فيه للاستبداد والفساد".

وأكد عبد السلام أن الانقلاب "مخاض من مخاضات الوصول لدولة عادلة يحكمها القانون والدستور، وإسقاط الانقلاب يعني إسقاط مشاريع الفساد والاستبداد والمشاريع السلالية والعائلية والمناطقية والمذهبية والجهوية، ومن ثم يكون الحكم بعد ذلك للشعب، ما يعني أن نكون أقرب للدولة المدنية".

وأوضح أن "أعداء الدولة المدنية هم أصحاب المشاريع الصغيرة العصبوية السلالية والعائلية والمناطقية والمذهبية"، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مؤسسات دولة ترعى فكرة الدولة المدنية، وكذلك "وجود وعي شعبي ناضج وهذا يحتاج إلى وقت وتدرج في المراحل".

ورغم المكاسب التي حققتها الثورة الشبابية الشعبية السلمية، فإنها لا تزال أمام مهام جسيمة، كما وضحها بيان المنسقية العليا للثورة خلال الاحتفال بالذكرى السادسة، تمثلت في العبور بالوطن إلى بر الأمان، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، والتوجيه الأمثل للقدرات البشرية في خدمة الوطن، ومحاربة كل مظاهر التخلف والأمية والاستبداد والفساد.