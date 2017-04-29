بن دغر: صواريخ الحوثيين إيرانية الصنع وتستهدف اليمن والسعودية

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، السبت، إن "صواريخ جماعة الحوثي الباليستية صنعت في إيران، قبل تهريبها للبلاد"، مؤكداً استمرار استهدافها لليمن والسعودية.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات نشرها رئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح بن دغر أن "الصواريخ الباليستية للحوثيين وحليفهم؛ الرئيس السابق علي عبد الله صالح، التي صنعت في إيران وهُرّبت للبلاد، لا تزال تضرب المدن الرئيسية وحدود السعودية".

Houthi Saleh Plastic missiles made by Iran & smuggled to the country still hit major #Yemeni cities as well the neighborhood borders of #KSA — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) ٢٩ أبريل، ٢٠١٧

وقال: إن "قصّتنا الحزينة في اليمن بدأت بسبب انقلاب الحوثيين وحلفائهم على الشرعية والتوافق الوطني".

وذكر بن دغر أن "المليشيات الحوثية دمّرت المدن والمستشفيات والمدارس والمساجد، وثمّة ما يزال يجري تدميره مثلما يحدث في محافظة مدينة تعز الأكثر سكاناً، جنوب غربي البلاد".

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ولفت إلى أن "جميع جرائم الحوثيين حدثت خارج القانون والشرعية الدستورية والدولية، التي أصدرت عدداً من القرارات بشأن اليمن، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".

واعتبر بن دغر أن "غزو العاصمة صنعاء من قبل المليشيات الحوثية شكّل الجزء الأكبر مما يجري اليوم في اليمن، وهذه الحقيقة معروفة من قبل الجميع".

ومنذ خريف العام 2014، تشهد عدة محافظات يمنية حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلّحي "الحوثي/صالح" من جهة أخرى، مخلّفة أوضاعاً إنسانية صعبة، وتدهوراً حاداً في اقتصاد البلد الفقير.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً؛ في محاولة لمنع سيطرة عناصر "الحوثي-صالح" على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.