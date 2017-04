بن دغر: صواريخ الحوثيين إيرانية الصنع وتستهدف اليمن والسعودية

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، السبت، إن "صواريخ جماعة الحوثي الباليستية صنعت في إيران، قبل تهريبها للبلاد"، مؤكداً استمرار استهدافها لليمن والسعودية.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات نشرها رئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح بن دغر أن "الصواريخ الباليستية للحوثيين وحليفهم؛ الرئيس السابق علي عبد الله صالح، التي صنعت في إيران وهُرّبت للبلاد، لا تزال تضرب المدن الرئيسية وحدود السعودية".

Houthi Saleh Plastic missiles made by Iran & smuggled to the country still hit major #Yemeni cities as well the neighborhood borders of #KSA