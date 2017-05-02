بالصور.. تشييع 6 سعوديين استشهدوا بتحطم مروحيتهم في اليمن

شيعت السعودية، الاثنين، في جنازات منفصلة، جثامين 6 من أصل 12 عسكرياً استشهدوا من جراء تحطم مروحيتهم باليمن، قبل أسبوعين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الاثنين، سلسلة أخبار عن جنازات 6 عسكريين استشهدوا إثر سقوط طائرة عمودية، في 18 أبريل/نيسان، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، شرقي اليمن، ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية.

وشارك في تشييع الجثامين حشود ضخمة من المواطنين يتقدمهم مسؤولو وأمراء بعض المناطق.

وبحسب الوكالة، فقد تم تشييع جثمان العريف مهل بن سالم الداموك الرشيدي، بمنطقة حائل (شمال)، كما شيع جثمانا المقدم طيار ركن فيصل السبيعي، من طيران القوات البرية، والنقيب طيار تركي بن إبراهيم الهويريني، من طيران الحرس الوطني، بالعاصمة الرياض.

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وشيّع جموع المصلين، بالجامع الكبير بظهران الجنوب (جنوب)، جثمان العريف معيض محمد القحطاني.

وفي محافظة العارضة بمنطقة جازان (جنوب)، تم تشييع جثمان الجندي أول محمد بن أحمد عقيلي.

وشيع المصلون كذلك جثمان الجندي محمد عبد الله سالم الصيعري، في محافظة شرورة (جنوب).

ولم توضح الوكالة السبب وراء عدم تشييع جثامين بقية ضحايا المروحية.

وأعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، سقوط مروحية من نوع "بلاك هوك"، تابعة للقوات المسلحة السعودية، 18 أبريل/ نيسان الماضي، أثناء قيامها بمهام عملياتية عسكرية في مأرب، ما أسفر عن استشهاد 12 عسكرياً بينهم 4 ضباط.

وأشار التحالف إلى أنه "يجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث".

وتعد هذه هي ثاني طائرة تابعة للتحالف العربي، المشاركة في العمليات العسكرية ضد الحوثيين، تتحطم خلال العام الجاري، بعد تحطم طائرة أردنية، في فبراير/شباط الماضي، لكنها الحادثة "الجوية" الكبرى منذ انطلاق العملية العسكرية في اليمن قبل عامين من حيث الخسائر البشرية.