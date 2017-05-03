الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

ولم توضح القوات المسلحة الإماراتية، في بيانها المقتضب، الذي نشرته وكالة "وام" الرسمية، ظروف وملابسات استشهاد الجندي حسن عبد الله محمد البشر.

وفقدت الإمارات، منذ انطلاق عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أكثر من 60 جندياً، نتيجة عمليات استهدفت جنود التحالف، سواء من جانب مليشيات الحوثي أو تنظيم "داعش".

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وكان أكبر عدد فقدته من جنودها المشاركين في قوات التحالف في 5 سبتمبر/ أيلول 2016، حين قُتل 45 جندياً من المشاركين في العملية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية آنذاك، إن العسكريين قُتلوا في "انفجار عرضي" داخل مستودع للذخيرة بمحافظة مأرب.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية "عاصفة الحزم" التي بدأت في 26 مارس/آذار 2015، وتحولت إلى عملية "إعادة الأمل" في 22 أبريل/نيسان من العام نفسه.