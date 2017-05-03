الأمن اليمني يُفشل تهريب صواريخ كاتيوشا ومضادات للطيران

قال مسؤول عسكري يمني، الثلاثاء، إن قوات أمنية ضبطت أسلحة كانت في طريقها من محافظة تعز (جنوب غرب) إلى عدن (جنوب) العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأوضح قائد اللواء الأول دعم وإسناد، بالجيش اليمني، العميد منير اليافعي، أن قوات الطوارئ (تابعة للجيش) تمكنت من القبض على شحنة أسلحة محملة بشاحنة، بينها صواريخ كاتيوشا وذخائر سلاح مضاد للطيران.

ولفت- بحسب وكالة الأناضول- إلى أن الشاحنة تم ضبطها في منطقة "خور عميرة" شمالي لحج التي تفصل بين محافظتي عدن وتعز.

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وأشار إلى أن الأسلحة كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة للبلاد "عدن"، بحسب التحريات الأولية مع سائق الشاحنة.

وأبدى اليافعي استغرابه من إرسالها إلى عدن في الوقت الذي تطالب المقاومة الشعبية (موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي) في تعز، تزويدها بالسلاح لمواجهة مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح التي تفرض خناقاً على المدينة منذ عامين.

وأكد اليافعي أن تحقيقاً عاجلاً سيفتح مع سائق الشاحنة ومرافقيه (لم يحدد عددهم)، للكشف عن الجهات التي تقف خلفها.

يشار إلى أن محافظة عدن تخضع كلها للحكومة الشرعية، في حين يسيطر الحوثيون على مناطق بمحافظة تعز وتسيطر القوات الحكومية على مناطق أخرى، في حين تخضع لحج كلها للقوات الحكومية.